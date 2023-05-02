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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء الدين داوود: أطالب بمناقشة قانون الأحزاب في جلسات الحوار الوطني

ضياء الدين داوود،
ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب

ناشد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، المشاركين في الحوار الوطني، بضرورة دراسة كافة الملفات، وتحديد النقاط الهامة، متابعا:" لازم يبقى عندك الدلائل والبدائل لطرحها".

 

وأضاف النائب ضياء الدين داوود، خلال حواره ببرنامج “فى المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر فضائية “cbc”، أن حرية التعبير والحركة والترشح من أساسيات المسار إلى الديمقراطية، مشددا على ضرورة مناقشة قانون الأحزاب في جلسات الحوار الوطني.

 

وناشد بضرورة حل ووضع آليات مناسبة لقضية المال السياسي، مشددا على أنه ضد اختلاط الحياة الحزبية مع الجمعيات الأهلية، أو أن تتحول الأحزاب إلى شركات.

ضياء الدين داوود الحوار الوطني مجلس النواب قانون الأحزاب اخبار التوك شو

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