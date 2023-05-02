فى مداهمات أمنية.. سقوط 6 تجار مخدرات بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر "قسمى شرطة ثان وثالث الإسماعيلية- مركز شرطة أبو صوير" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو صوير.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتفى محمول).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (112,000 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.