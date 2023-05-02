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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 أشخاص يستغلون الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهم الإجرامى") وبصحبتهم 4 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

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