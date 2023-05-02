البطيخ يثير جدلا واسعا والفلاحين تكشف حقيقة تضرر أحد المواطنين من تناوله

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن البطيخ ينتج في مصر بجودة عالية طوال العام وأن القول إن الإنتاج الحالي من البطيخ غير صحي هو كلام “أقرع”، غير صحيح ومجرد أكاذيب مختلقة ، لافتا إلي أن عرش البطيخ الذي ينتج اول بطخية هو نفسه من ينتج اخر بطيخة في نفس الأرض ونفس المعاملات الزراعيه من ري وتسميد ومكافحة للأمراض.



وأضاف أبوصدام أن نبات البطيخ له جذور وعروش حساسه جدا شديد التاثر بالملوحه والحراره وزيادة المياه ويزرع غالبا في شهري مارس وأبريل بالوجه البحري وينتج في يوليو وأغسطس ويزرع تحت الأغطية البلاستيكية في شهر ديسمبر بالصعيد ليظهر انتاجه في أبريل ومايو ويزرع في أغسطس وسبتمبر في الأقصر وقنا لينتج في ديسمبر ويزرع في فبراير في محافظة الإسماعيلية والشرقية.



ومع وجود الصوب الزراعية والأغطية البلاستيكية فإن البطيخ يمكن زراعته في اي وقت من العام ويطرح البطيخ وتجني ثماره في مدة من ثلاثة شهور إلي أربعة شهور حسب النوع ومكان وتوقيت زراعته.

وأشار عبدالرحمن إلي أن علامات نضج البطيخه تتلخص في سماع صوت مكتوم عند الطرق علي الثمره مع صعوبة خدش جلد الثمره من الخارج بالاظافر وزيادة اصفرار البقعه الصفراء علي البطيخه إن وجدت وانتفاخ عروق علي سطح ثمرة البطيخه في بعض الانواع مع دقة عنق البطيخه الواصل بالعرش وجفاف المحلاق المقابل لعنق الثمره.

وأكد ابوصدام أن البطيخ يزرع بعدة طرق منها المكشوف وما تحت الصوب ومنها المسقاوي والبعلي ومنها السطحي والمزروع في خنادق .



وقال إن ثمار البطيخ الناضجة مصدر رائع لمعظم العناصر الغذائية المفيده للجسم وبه مضادات أكسدة طبيعية وله فوائد طبية كثيرة منها أنه يحمي من امراض القلب ويرطب البشره ويساعد في الوقاية من السرطان ، مناشدا المواطنين بالاستمتاع بتناول البطيخ وعدم الالتفات لمروجي الأكاذيب .

حاله تضررت من أكل البطيخ

ولفت إلي أن البطيخ ورغم انتشاره طوال أيام العام وتناول ملايين المصريين له لم نرصد أية حاله تضررت من أكل البطيخ في الواقع الحي وكل ما يثار عنه يكون من خلال العالم الافتراضي لجذب المتابعين أو لإثارة البلبلة والإضرار بسمعة المنتجات الزراعية المصرية.