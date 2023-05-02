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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا غداً لإعلان قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد مؤتمراً صحفياً عاجلا غدا الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 للإعلان عن قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها منذ قليل ، أنه من المقرر خلال هذا المؤتمر الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الاربعاء الموافق 3 مايو 2023 في تمام الرابعة عصرا ، أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها .

جدير بالذكر أنه سبق و أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 فستتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% ، بينما لن تزيد الأسئلة المقاليي عن نسبة ١٥%

وقالت وزارة التربية والتعليم : تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023  فى صورة بابل شيت ، وسيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستركز على نواتج التعلم ، مشيرةً إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة ومحددة

وقررت وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً

وبشأن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم تحديد أماكنها من خلال اللجنة الخاصة بالامتحانات والمديريات التعليمية

و وضعت وزارة التربية والتعليم ، عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وتقرر منع استخدام أي وسائل مساعدة للغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وتقرر أيضا وضع كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم ، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
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