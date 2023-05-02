استرداد 600 ألف متر خلال 3 أيام.. تفاصيل عمليات إزالة التعديات بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد ما يقارب 600 ألف م2 خلال الثلاثة أيام الأولى من بدء تنفيذ المرحلة الاولى من الموجة 21 لـ إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأوضح أن هذه الإزالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كافة اشكال التعديات على المجاري المائية وازالتها في مهدها .

إزالة التعديات في محافظة القاهرة

وقال عبد العال، إن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة، مشددا على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي الأراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور.

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 21 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون .

الموجة 21 لإزالة التعديات

من جانبه، أكد المهندس صلاح مرزوق مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بـ محافظة القاهرة أن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 24 يوليو 2023 على ثلاث مراحل، وقامت قوات انفاذ القانون بمحافظة القاهرة خلال الثلاثة أيام الأولى منها بتنفيذ 30 حالة إزالة خاصة بالمحافظة وجهاز حماية النيل، والإصلاح الزراعي والسكك الحديدية تمثل 60% من المستهدف خلال هذه الموجة منها استرداد 509 ألف م2 بالتبين ، و74 ألف م2 بالمعصرة.

إزالة التعديات في محافظة القاهرة

إزالة التعديات في محافظة القاهرة

إزالة التعديات في محافظة القاهرة