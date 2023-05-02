بالشحن من الموبايل.. كيفية سداد فاتورة الكهرباء

يقدم موقع صدى البلد، خدمة معرفة كيفية شحن عداد الكهرباء من المنزل، للتسهيل على المواطنين سداد فاتورة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن شققهم أو منازلهم.

طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل من المنزل

طرق شحن عداد الكهرباء بالموبايل من المنزل تبدأ بتحميل تطبيق GT Pay، ثم تسجيل الدخول من خلال قراءة البيانات، ثم وضع القطعة النحاسية الموجودة بكارت الشحن على ظهر الموبايل، ليعرض لك التطبيق استهلاك الشهر الحالي، والاستهلاك الكلي، والرصيد في العداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالموبايل

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالموبايل، بالدخول على رابط موقع وزارة الكهرباء، الانتقال إلى الخدمات، ثم الاستعلام عن الفواتير، ثم تحديد اسم المحافظة، إدخال الاسم ،ثم رقم العداد، ثم استعلام.

كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل

معرفة قيمة فواتير الكهرباء من الموبايل

معرفة قيمة عن فاتورة الكهرباء، من خلال عدد من تطبيقات الهاتف،التي أتاحتها وزارة الكهرباء، ويتم تنزيل تلك التطبيقات عن طريق متجر App Store – Play Store، أو من خلال محافظ شركات شبكات المحمول.

كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل

أسهل طريقة لشحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال الموبايل بتقنية NFC، التى تعتمد على تواصل كارت الفيزا بالهاتف المحمول لخصم الرصيد من الكروت البنكية "الفيزا" أو المحافظ الالكترونية.

كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل بخاصية NFC

كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل بخاصية NFC، والدفع يمكن بخاصية NFC التي تعني اتصال المدى القريب، والتي توجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة وهي عبارة عن شريحة إلكترونية متواجدة داخل الهاتف تسمح للاتصال بكارت الفيزا، ويدعم الكارت المزود بخاصية الـ NFC الذي تتيحه الشركة القابضة للكهرباء، إمكانية شحن جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع، ويجب التأكد من أن موبايلك يدعم خاصية NFC ، وهو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل

شحن عداد الكهرباء بالموبايل، من خلال أنواع الأبليكيشن الموجودة على المتاجر الالكترونية، التى من خلالها يتم الشحن عبر الموبايل، كتطبيق سهل، ماي فوري، ضامن، كهرباء خالص، و إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay و my fawry, و لكن كهرباء خالص يتم استخدامها لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل

طريقه استخدام ابليكيشن شحن كارت الكهرباء بالموبايل

فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بالعميل،

قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.



في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.



حدد المبلغ المطلوب للشحن، اختار الدفع عبر الفيزا، ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.



وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.