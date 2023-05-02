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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء 200 مواطن روسي وأوكراني ودول أخرى من السودان

صدى البلد

   قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن القوات الجوية الروسية نقلت جوا من السودان أكثر من 200 شخص من مواطني روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وبنجلاديش والسودان وأوكرانيا.


وذكرت الوزارة أنه "في صباح 2 مايو، نقلت الرحلات الجوية الخاصة للقوات الجوية الروسية من السودان إلى مطار تشكالوفسكي في موسكو أكثر من 200 مواطن من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وبنجلاديش والسودان وأوكرانيا الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الأعمال العدائية في الخرطوم".


وأضافت الوزارة أنه "تم إخطار الأشخاص بالإجلاء وتنفيذ العملية نفسها بشكل خفي قدر الإمكان، بالنظر إلى المخاطر الأمنية الشديدة للغاية"، بحسب وكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوكالات الحكومية الروسية بذلت جهودا جعلت من الممكن تجنب الحوادث التي تعرضت لها جميع مهمات الإجلاء الغربية تقريبا. وقالت أيضا إن السفارة الروسية في الخرطوم ستواصل العمل.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم إجلاء أكثر من 200 مواطن روسي ورابطة الدول المستقلة والدول الصديقة من السودان إلى موسكو على متن طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية.
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