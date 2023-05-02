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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انشقاق 7 ضباط و 468 جنديا عن قوات الدعم السريع

البرهان
البرهان

أفادت وكالة الأنباء السودانية أن سبعة 7 ضباط برتبة نقيب و(468)جنديا من قوات الدعم السريع أعلنت انشقاقهم وتسليم انفسهم لقيادة الفرقة (14)مشاة اللواء(55) كادقلي .

وأكد قائد الفرقة الرابعة عشر مشاة اللواء الركن فيصل مختار الساير ان انسلاخ القوة من قوات الدعم السريع وانضمامهم لقوات الشعب المسلحة استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان وتحكيما لصوت العقل.

وذكر  الساير ان المعركة ليست ضد قوات الدعم السريع انما هى صراع للافكار من عائلة المتمرد دقلو وجزء من المأجورين مؤكدا بان الهدف من الحرب تفكيك السودان الى دويلات. واضاف القوات المسلحة قادرة لحسم كل عدو يتربص بتراب هذا الوطن  ومكتسباته.

من جانبه أشاد العميد الركن محمد علي فضل الله قائد اللواء ٥٥بالقوة التى استجابت لصوت العقل ونداء القائد العام  والانضمام لقوات الشعب المسلحة مناشدا البقية ايضا  بتحكيم العقل  من أجل مصلحة البلاد.

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