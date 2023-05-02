غدا.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا، غدا /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وذلك بناءً على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.



وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الثلاثاء/ - أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها.



وجدد طه مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.

