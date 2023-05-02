شكري يستقبل مبعوث رئيس مجلس السيادة فى السودان.. صور

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، السفير دفع الله الحاج على مبعوث رئيس مجلس السيادة فى السودان.

ونشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على صفحته الرسمية تغريدة على "تويتر" مرفقة بعدة صور قال فيها: "وزير الخارجية يستقبل الآن السفير دفع الله الحاج على مبعوث رئيس مجلس السيادة فى السودان".

وكان السفير أحمد أبو زيد قد صرح في وقت سابق بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء ٦٩٦٠ مواطناً مصرياً حتى تاريخه، حيث نجحت جهود الدولة، أمس واليوم ٣٠ أبريل الجاري، في إعادة ٥٦١ مواطناً مصرياً بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.

