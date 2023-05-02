ضبط 2500 كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئه المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار ، قامت ادارة تموين العاشر من رمضان برئاسة برئاسة محمود احمد عبد الرحمن بالمرور علي الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة وتم تحرير المحضر رقم (٣٤١٠ ) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لإستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ١٠٠ شيكارة حبيبات بلاستيك ( بروبلين) زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ٢٥٠٠ كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر ( بدون بيانات او فواتير تدل على مصدرها).

كما تم تحرير المحضر رقم ( ٣٤١١ ) لسنة ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المنشآت لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية.

وتم تحرير المحضر رقم ( ٣٤١٢ ) لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد الجزارين لعرضه لحوم مكشوفة دون لفها بشاش ابيض طبقاً للتعليمات.