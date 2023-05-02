مدير عام ثقافة الطفل: نستهدف بناء البشر خاصة الأطفال

قالت الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، إن إصدار برنامج ثقافي متكامل لبناء الإنسان في الإسكان بديل العشوائيات بدأ منذ أربع سنوات، حيث أنه يتسهدف بناء البشر، خاصة الأطفال.

وأضافت “جيهان حسن” خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، بدأنا بورش ومحاضرات وندوات، وفعاليات ثقافية في مناطق الإسكان بديل العشوائيات، وهم 9 مناطق، متابعة: البداية كانت في محافظة القاهرة، وذلك وفقا لتوجيهات من وزيرة الثقافة.



وأوضحت أن أطفال بديل العشوائيات شاركوا لأول مرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمشاركة واضحة وطموحة وأثرت في نفسية الأطفال والأهالي.





ولفتت إلى أن مدينة الأسمرات كان لها النصيب الاكبر، لكونها أولى المناطق، وتعد النوذج الأمثل لمناطق الإسكان بديل العشوائيات، متابعة: الاسمرات قدمت فنون ونماذج مبهرة.



