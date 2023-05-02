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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض 17 مايو.. طرح بوستر فيلم الصف الأخير

فيلم الصف الاخير
فيلم الصف الاخير

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقه في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الحالي.

ويكشف البوست عن أبطال الفيلم بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء وتيام قمر الشاب فما العلاقة التي تجمعهما؟. 

فيلم الصف الأخير 

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

محمد عبد العظيم ياسر الطوبجي تيام قمر بيومي فؤاد فيلم الصف الأخير

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