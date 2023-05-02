تراجع أسعار الذهب العالمية .. أعرف الأسباب

تعرضت أسعار المعدن الأصفر لضغوطات هبوطية بأولى تعاملات هذا الأسبوع؛ بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للولايات المتحدة ISM المقرر صدورها اليوم، والتي قد يكون لها تأثير على تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وعلى صعيد تداولات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية تراجعا بنحو 0.25% ووصلت إلى مستوى 1,984.99 دولارا للأوقية، بالإضافة لانخفاض العقود الآجلة لمعدن الذهب بواقع 0.39% لتسجل حوالي 1,991.40 دولارا للأوقية.

ولقد كان لصعود مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم، سببا في تراجع أسعار المعدن الأصفر، على خلفية وجود علاقة عكسية بينهما، حيث يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، كما يجدر الإشارة بهذا الشأن أن تحركات الدولار تؤثر بكثير من الأحيان على أسعار السلع المقومة به وبشكل خاص أسعار المعدن الأصفر سواء صعودا أم هبوطا، وفي هذا الصدد، تسبب صعود مؤشر الدولار في تراجع أسعار الذهب ، وذلك لأنه يرفع من تكلفة اكتنازه، وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.21% واستقر قرب مستوى 101.610 نقطة، وهذا عزز من هبوط أسعار الذهب خلال التعاملات.

وكذلك، شهدت أسعار الذهب ضغوطا واضحة أثناء تعاملات اليوم، جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعا بنحو 0.44% ووصلت إلى مستوى 3.467 نقطة، هذا كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بنسبة 0.53% لتصل إلى 3.8271 نقطة، وهذا تسبب في انخفاض أسعار الذهب اليوم.



وعلاوة على ذلك، تترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للولايات المتحدة ISM المُزمع صدورها بوقت لاحق من هذا اليوم، والتي قد تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي إيجابيا، وذلك في حال جاءت البيانات أفضل من المتوقع وأعلى من 50 نقطة، بما سيؤثر سلبا على أسعار معدن الذهب.

وعلى هامش تعاملات اليوم، سجلت عقود الفضة الفورية ارتفاعا بواقع 0.07% لتصل إلى 25.07 دولارا، بينما هبطت أسعار البلاديوم بنسبة 0.61% وسجلت نحو 1,497.70 دولارا، وأيضا تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.58% واستقرت قرب مستوى 1,072.09 دولار.