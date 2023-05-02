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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7250 جنيها..وزير الأوقاف: راتب الإمام في بداية تعيينه لا يقل عن الطبيب

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، إن بداية تعيين أئمة المساجد، لا تقل عن بداية تعيين الأطباء، حيث يحصل الإمام فى أول تعيينه، للحاصل على الليسانس، على 7 آلاف و250 جنيها.

وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة له من النواب، إن تلك البداية للمرتبات التى حددتها الوزارة بداية معقولة، لاسيما أن الإمام كان يحصل سابقا على 1400 جنيه، لافتا إلى ان الامام الحاصل على ماجستير يحصل على راتب 7650 جنيها والحاصل على الدكتوراه 7950 جنيها .

وأوضح أن الأئمة الحاليين يحصل  الامام فى الدرجة الاولى من حملة الليسانس على 9600 جنيه،  والماجستير 9706 والدكتوراه 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تقديم  الدعم الكامل للائمة ، قائلا : النواب يتساءلون أين تذهب أموال الاوقاف وأقول إن أموال الأوقاف يتم انفاق 800 مليون جنيه منها على تحسين أوضاع الائمة حيث نعتمد على  ذلك من مواردنا الذاتية .

وأوضح وزير الأوقاف ، أن الوزارة تقوم بصرف زيّ الأئمة مجانا ، لافتا إلى انه تمت زيادة اجور خطباء المكافأة حيث تم رفع الحد الأدني من 200 جنيه إلى 600 جنيه ، وفيما يخص الحد الأقصى فتمت زيادته من 300 جنيه إلى 1625 جنيها. 

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الأوقاف

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