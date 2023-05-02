لإنشاء مصنع بالمملكة.. اتفاق سعودي مع أكبر منتج للصلب فى العالم

وقعت شركة " باوشان" للحديد والصلب الصينية، وهي أكبر منتج للصلب في العالم، اتفاقا مع المملكة العربية السعودية، لإنشاء مصنع للصلب في المملكة، حيث يعمل البلدان على تعميق العلاقات التجارية بينهما، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وقالت الوكالة إن شركة "أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة، وقعا الاتفاق عن الجانب السعودي.

وأضافت وكالة "بلومبرغ" أن المجمع الواقع في مدينة رأس الخير، على الساحل الشرقي للمملكة، سينتج ما يصل إلى 1.5 مليون طن من الألواح الفولاذية سنويا.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2026، وسيكون المشروع أول قاعدة إنتاج كاملة العمليات للشركة الصينية المعروفة أيضا باسم "باوستيل" في الخارج وسيكون به أفران مصممة خصيصا لخفض انبعاثات الكربون.

وبينت الوكالة أنه رغم أن الكمية المنتجة من الفولاذ ستكون قليلة مقارنة بما تنتجه الولايات المتحدة على سبيل المثال، فإن الاتفاق يؤكد رغبة الرياض في الاستمرار بتنويع اقتصاد البلاد، من خلال الصناعات الثقيلة والسياحة والتكنولوجيا الناشئة.

ولم تحدد الشركة الصينية قيمة الاستثمارات المتوقعة للمشروع الجديد، بدورها أشارت شركة أرامكو إلى أن المجمع الجديد سيركز على إنتاج الفولاذ الثقيل، الذي غالبا ما يستخدم في صناعة منصات النفط وهياكل الناقلات.

وعززت الصين والسعودية علاقاتهما الاقتصادية والسياسية في السنوات الأخيرة، مع توقيع اتفاقات استثمارية يصل حجمها لـ 50 مليار دولار خلال قمة الصين التي استضافتها المملكة آواخر العام الماضي.

كما أعلنت أرامكو مجموعة صفقات مع الشركات الصينية في وقت سابق من هذا العام، حيث تستثمر الشركة مليارات الدولارات في مصافي التكرير الصينية ومنشآت البتروكيماويات، وكذلك بشحن ما يقرب من 700 ألف برميل من النفط الإضافي يوميا إلى الصين.