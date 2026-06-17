ليلة سقوط 3 منتخبات.. العرب بدون انتصار فى مونديال 2026

سقطت ثلاث منتخبات عربية في آتون الخسارة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 في سادس أيام من المونديال

ولم تتذوق المنتخبات العربية منذ انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك طعم الإنتصار.

وجاءت غالبية نتائج المنتخبات العربية المشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 إما الهزيمة أو التعادل.

ورغم كثرة التعادلات إلا أن طابع أداء المنتخبات العربية غلب عليها الندية والحماس والقوة ومقارعة الكبار مثلما حدث فى لقاء المغرب والبرازيل ومصر وبلجيكا.

خسارة قاسية لـ العراق

حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على نظيره العراقي بنتيجة (٤-١) في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب بوسطن، في إطار الجولة الأولى للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك .

ورغم الخسارة قدم منتخب العراق مباراة جيدة وكان ندا قويا للمنتخب النرويجي خاصة في الشوط الأول، والذي شهد تسجيل منتخب النرويج لهدفين لنجمه إيرلينج هالاند، الأول في الدقيقة ٢٩ بعد نجاحه في إرسال الكرة للشباك بمتابعته لعرضية.

وعدل أيمن حسين برأسية متقنة النتيجة لمنتخب العراق في الدقيقة ٣٩، ليضيف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة ٤٣ بعد خطأ لدفاع العراق مع حارس مرماه.

وحاول منتخب العراق العودة للنتيجة مرة أخرى في الشوط الثاني، إلى أن شهدت الدقيقة ٧٦ الهدف الثالث للنرويج برأسية للاعب ليو أوستيجارد.

وشهدت الدقائق الأخير الهدف الرابع للمنتخب النرويجي في الدقيقة ٩٧ عبر كريستيان ثورستفيدت بعد خطأ ثاني للحارس العراقي جلال حسن مع دفاعه.

وشهدت المباراة ظهور المصري أمين عمر كحكم رابع مع الحكم الجابوني بيتر أوتشو، بالإضافة إلى تواجد مواطنه المساعد محمود أبو الرجال، ليشكل الثنائي ظهورهما الثاني في المونديال، بعد إدارة أمين عمر لمواجهة التشيك وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى وعاونه ابو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور في تقنية الفيديو.

وتصدر منتخب النرويج المجموعة التاسعة بثلاث نقاط وبفارق هدف عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني والذي حقق الفوز أمس على السنغال ٣-١ ،وتذيل المنتخب العراقي المجموعة بدون أي رصيد من النقاط وبفارق هدف أيضا عن السنغال صاحبة المركز الثالث.

ويخوض منتخب العراق في الجولة الثانية مواجهة قوية أمام فرنسا يوم الاثنين المقبل، بينما تلعب النرويج مع السنغال يوم الثلاثاء القادم.

هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح الجزائر بثلاثية

استهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، بعد ما حقق فوزًا كبيرًا ومُستحقًا على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، ليؤكد التانجو مبكرًا أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان نجم اللقاء بلا منازع هو الأسطورة ليونيل ميسي، الذي قدّم عرضًا استثنائيًا وقاد منتخب بلاده للفوز بتسجيله “هاتريك” كامل، ليواصل كتابة التاريخ في مشاركاته المونديالية.

وشهدت المباراة بداية مثيرة منذ الدقائق الأولى، بعد ما نجح ميسي في هز الشباك الأرجنتينية مبكرًا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يرد المنتخب الجزائري بهدف عن طريق إبراهيم مازا، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف أيضًا بسبب التسلل، لتظل النتيجة على حالها.

ومع مرور الوقت فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيدًا من تحركات ميسي ولاوتارو مارتينيز وتياجو ألمادا، حتى جاءت الدقيقة 17 التي شهدت أول أهداف المباراة، عندما استلم ميسي الكرة خارج منطقة الجزاء وانطلق بمجهود فردي رائع قبل أن يطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الجزائري، معلنًا تقدم بطل العالم.

ورغم محاولات المنتخب الجزائري العودة إلى أجواء اللقاء عبر فارس شايبي وحاج موسى وإبراهيم مازا، فإن الدفاع الأرجنتيني بقيادة روميرو وليساندرو مارتينيز نجح في احتواء الخطورة الجزائرية، لينتهي الشوط الأول بتقدم التانجو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الأرجنتيني أفضليته، بينما اندفع المنتخب الجزائري بحثًا عن هدف التعادل، وهو ما منح مساحات أكبر لنجوم الأرجنتين في الخط الأمامي.

واستغل ميسي تلك المساحات بأفضل صورة ممكنة، ليعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد هجمة منظمة أنهاها ببراعة داخل الشباك الجزائرية، ليصعب المهمة على الخضر بشكل كبير.

ولم يكتف قائد الأرجنتين بذلك، بل واصل تألقه ليكمل الثلاثية الشخصية “هاتريك” في الدقيقة 76، بعدما استغل ارتباك الدفاع الجزائري وسجل الهدف الثالث، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده وإنهاء المباراة عمليًا قبل دقائق من النهاية.

وحاول المنتخب الجزائري تقليص الفارق خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن الحارس إيميليانو مارتينيز حافظ على نظافة شباكه، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وبهذا الانتصار حصد منتخب الأرجنتين أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليبعث رسالة قوية إلى منافسيه في البطولة، بينما تجمد رصيد منتخب الجزائر عند صفر من النقاط، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.

كما شهدت المباراة استمرار تألق ليونيل ميسي على الساحة الدولية، بعدما سجل أول “هاتريك” له في نسخة 2026 من كأس العالم، مؤكدًا أن قائد التانجو لا يزال قادرًا على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية رغم تقدمه في العمر.

الأردن يسقط أمام النمسا

استهل منتخب النمسا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز مستحق على نظيره الأردني بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة.

وفرض المنتخب النمساوي أفضليته خلال فترات عديدة من اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 23 عبر رومانو شميد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أعاد منتخب الأردن المباراة إلى نقطة البداية بعدما سجل علي علوان هدف التعادل في الدقيقة 50، إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة مميزة داخل منطقة الجزاء.

وظلت النتيجة متعادلة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يستعيد المنتخب النمساوي تقدمه في الدقيقة 78 مستفيدًا من هدف عكسي سجله المدافع يزن العرب بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية من ركلة ركنية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أكد ماركو أرناوتوفيتش تفوق النمسا بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليحسم منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في البطولة.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب النمسا رصيده إلى 3 نقاط ليتواجد في وصافة المجموعة العاشرة خلف منتخب الأرجنتين بفارق الأهداف، بينما بقي منتخب الأردن دون نقاط بعد نهاية الجولة الافتتاحية.

يذكر أن منتخب قطر تعادل مع سويسرا 1-1 فيما تعادل منتخب المغرب مع البرازيل بنفس النتيجة.

كما تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب بلجيكا بهدف لكل منهما فيما سقط منتخب تونس أمام نظيره منتخب السويد بخمسة أهداف مقابل هدف.