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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عبدالفتاح: التوسع في الطاقة المتجددة يدعم الاقتصاد المصري.. فيديو

الطاقة
الطاقة
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المتجددة بشكل عام يمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة يساهم في توفير كميات كبيرة من الوقود التقليدي، خاصة الغاز الطبيعي، بما يتيح توجيهه إلى الصناعة أو التصدير وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.

وقال إن مصر تعتمد حاليًا بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة تقترب من 81.3%، مؤكدًا أن كل ميجاوات يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة يساهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأشار الدكتور محمد عبدالفتاح، إلى أن توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأنظمة التخزين بالتعاون مع القطاع الخاص يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن أهمية الطاقة المتجددة لا تقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل تمتد إلى بناء صناعة متكاملة تشمل تصنيع المكونات والمعدات وتقديم الخدمات الفنية المرتبطة بالقطاع، وهو ما يفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

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