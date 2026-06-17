أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن مراسلنا، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في بلدة حداثا قضاء النبطية.

كما أعلنت القاهرة الإخبارية وقوع غارة إسرائيلية على محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر ، أن إسرائيل لا تعلم حتى الآن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أنها لن تنسحب من جنوب لبنان.

وقال لايتر- في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية -: "إننا متفائلون من كون الرئيس دونالد ترامب، مُصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكننا أقل تفاؤلًا من أن يتضمن الاتفاق لبنان. ونرى أن ذلك ليس مفيدا ولا ضروريًا".

كما علق على تصريحات الجانب الإيراني بأن إسرائيل ملزمة بالإنسحاب من لبنان، قائلًا: "بالطبع لا، إن الإدارة الأمريكية كانت واضحة بأن الإتفاق ليس له أي صلة بانسحابنا من جنوب لبنان.. وليس من حق الإيرانيين أن يتدخلوا في هذا الشأن".