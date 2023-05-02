أخبار التعليم| مؤتمر صحفي غدا لإعلان قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة.. واستعدادات الجامعات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

محافظ كفر الشيخ يطمئن على امتحانات الصفين السادس الابتدائي والأول الثانوي

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أداء 69201 طالب وطالبة، بالصف السادس الابتدائي، امتحان الفصل الدراسي الثاني، لمادتي اللغة العربية والخط والإملاء والعلوم، كما أدى 26785 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي مواد خارج المجموع "التربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات"، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقاً للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا غداً لإعلان قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة



قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد مؤتمراً صحفياً عاجلا غدا الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 للإعلان عن قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.. وهذا موعد إعلان الجداول



بينما أكد قال المصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أنّ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، قد بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بشكل مبكر، وذلك وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الامتحانات سيتم إجراؤها في موعدها دون تغير بشهري يونيو ويوليو.

الأعلى للجامعات: إجراءات قبول المصريين العائدين من السودان ستراعى مصلحة الطالب



أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أن المجلس قد ناقش توصيات اللجنة الدائمة فيما يخص تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.



وزير التعليم العالي يؤكد على أهمية ربط الأبحاث بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع



شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عدة بروتوكولات للتعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعات جنوب الصعيد والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف إقليم جنوب الصعيد.

SEG بجامعة سوهاج في رحلة علمية لمصنع أسمنت المصريين

نظم الشابتر الطلابي للاستكشاف الجيوفيزيائي العالمي SEG بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة سوهاج، رحلة علمية إلى مصنع أسمنت المصريين، والذي تم افتتاحه حديثاً و يقع غرب مدينة جهينة بالمحافظة، حيث تعد هذه الرحلة أول زيارة علمية طلابية للمصنع.



قرار عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن شهادة الصلاحية اللازمة للترقي



قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي 2022/2023، لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح.



بتخفيض 20%.. مركز اللغات بجامعة القاهرة يعلن عن دورات تدريبية للطلاب والخريجين

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة للطلاب والخريجين في تعليم اللغات الأوروبية، ودورات التحول الرقمي، والتنمية البشرية، والموارد البشرية، بنسبة تخفيض 20 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو 2023 لطلاب الجامعات والمدارس، وذلك بمقر المركز بالجامعة وفرع المركز بامتداد الجامعة بمدينة الشيخ زايد.



موعد انطلاق دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس



ينظم مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس حقائب تدريبية متنوعة من خلال سلسلة من الندوات العلمية يحاضر فيها المسئولين من الأجهزة المعنية بالدولة وقيادات قضائية وأساتذة كلية الحقوق.

هكرز يخترق موقعى كليتى "الهندسة والحاسبات" بجامعة جنوب الوادى



اخترق هكرز مجهول الهوية حتى الآن، موقعي كليتي الهندسة ونظم المعلومات بـ جامعة جنوب الوادي ، ناشراً بعض العبارات على الصفحات الرئيسية للموقعين.