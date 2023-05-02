الأعلى للجامعات: إجراءات قبول المصريين العائدين من السودان ستراعى مصلحة الطالب

أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أن المجلس قد ناقش توصيات اللجنة الدائمة فيما يخص تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أن التوصيات تتضمن إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان في الجامعات 2023، وذلك مراعاة مصالح الطلاب، من أجل الحفاظ على مستقبلهم الجامعي في هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح أنه فيما يخص إجراءات وشروط قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان بالجامعات 2023، فقد أتخذ المجلس الأعلى للجامعات، عدد من التوصيات سيتم رفعها للجهات المعنية للبت فيها، واتخاذ القرار المناسب والذي يصب في مصلحة الطلاب، كما يهدف في الأساس للمحافظة على مستقبلهم.

