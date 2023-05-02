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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

SEG بجامعة سوهاج في رحلة علمية لمصنع أسمنت المصريين

صدى البلد

نظم الشابتر الطلابي للاستكشاف الجيوفيزيائي العالمي SEG بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة سوهاج، رحلة علمية إلى مصنع أسمنت  المصريين، والذي تم افتتاحه حديثاً و يقع غرب مدينة جهينة بالمحافظة، حيث تعد هذه الرحلة أول زيارة علمية طلابية للمصنع.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة على أهمية الزيارات الطلابية الميدانية في ربط طلاب وطالبات الكليات المختلفة بسوق العمل، ودورها الهام في التطبيق الفعلي لما يدرسه الطلاب بالمقررات الدراسية بشكل عملي تطبيقي.

وأوضح انه خلال الزيارة تم تعريف الطلاب بتكنولوجيا صناعة الأسمنت من بداية  التصنيع إلى الاستخراج والتصدير، والتعريف بكيفية صناعة الأسمنت بداية من مرحلة التكسير والطحن إلى مرحلة التعبئة والتغليف.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن المصنع مزود بأحدث الأجهزة والمعدات والآلات الحديثة وأفضل أطقم العمل، حيث تم تعريف الطلاب ايضاً بالمحاجر والمواد الخام، واستخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة، بالإضافة إلى عملية نقل المواد الخام بمجرد استخراج الصخور الضخمة  التي يتم نقلها إلى الكسارات.

وأوضح الدكتور عبد الباسط محمد أبوضيف أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية  والمشرف الأكاديمي للشابتر أنه خلال فعاليات الرحلة تم ايضاً شرح عملية التكسير الذي يتم من خلاله نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار، إلى جانب التجانس.

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وأيضاً كيفية تخزين المواد الخام الذي يتم نقل كل من المواد الخام بشكل منفصل إلى الصوامع، حيث سيتم إضافتها في وقت لاحق بكميات محددة وفقاً لنوع الأسمنت الذي يتم إنتاجه، وأيضاً طحن المواد الخام، وتجانس المواد الخام، إلى جانب التكليس، وطحن الأسمنت والتعبئة وتغليف وشحن الأسمنت.

وأشار كلاً من الطالب عبدالله أشرف بدري رئيس الشابتر، والطالبة ندا هشام على نائبة رئيس الشابتر، والطالب محمد نبيل مستشار رئيس الشابتر، أنه شارك بالرحلة ٤٨ طالب من مختلف الأقسام العلمية بالكلية، وذلك تحت إشراف الدكتورة وفاء محمد سليمان  المدرسة بقسم الجيولوجيا.

حيث أسفرت الزيارة عن صقل مهارات الطلاب وتزويدهم بمعلومات عن أسس التطبيق العملي، والذى يعد من أفضل طرق ترسيخ المعلومات و تأكيدها بشكل صحيح وحفظها، مما يؤهل الطلاب لسوق العمل بعد التخرج.

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