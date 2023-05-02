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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.. وهذا موعد إعلان الجداول

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

بينما أكد قال المصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أنّ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، قد بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بشكل مبكر، وذلك وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الامتحانات سيتم إجراؤها في موعدها دون تغير بشهري يونيو ويوليو.

 

وأشار إلى أنّه لا تعديل في مواعيدها، وأن الكليات ستبدا خلال الفترة المقبلة في الكشف عن جداولها  المختلفة مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمقرارات الدراسية وما درسه الطلاب خلال التيرم والبدء في المراجعات عبر المنصات التعليمية المختلفة.

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وأوضح لصدى البلد أنه الجامعات تستعد بوضع نماذج الامتحانات، كما أنه سيتم الإعلان عن الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة المقبلة، حيث يتم وضعها وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات.
 

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