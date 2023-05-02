عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يؤكد على أهمية ربط الأبحاث بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عدة بروتوكولات للتعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعات جنوب الصعيد والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف إقليم جنوب الصعيد.

وفي هذا الإطار وقعت جامعة جنوب الوادي تحالفات مُجتمعية (صناعية وزراعية)، شملت بروتوكول مع شركة مصر للأسمنت بقنا، وبروتوكول مع شركة النهضة للصناعات، وشركة السكر والصناعات التكاملية، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء".

كما وقعت جامعة جنوب الوادي شراكات وتحالفات أكاديمية مع الجامعات المحيطة، شملت (جامعة سوهاج، جامعة أسوان، جامعة الأقصر، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة ميريت، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج، المعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية بسوهاج، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود بالأقصر، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر "إيجوث").

وحضر التوقيع د. يوسف أحمد الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة والجامعة وشركات المجتمع المدني وعدد من خبراء التعليم العالي، ونُخبة من الشخصيات العامة  بمحافظة قنا.

txt

بتخفيض 20%.. مركز اللغات بجامعة القاهرة يعلن عن دورات تدريبية للطلاب والخريجين

txt

التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج "امحوتب"

txt

"كريتيفا قنا".. وزير التعليم العالي يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بـ"جنوب الوادي"

txt

عاشور يتفقد جامعة سفنكس ويؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي

txt

التعليم العالي: ترسيخ ثقافة الابتكار بالمجتمع أمر مهم لبناء اقتصاد قائم على المعرفة 

txt

بحضور وزير التعليم العالي|افتتاح المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بـ جامعة أسيوط

txt

آخر موعد للتقديم للحصول على منح الماجستير بالجامعات الأسترالية.. اليوم

txt

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح ما يحدث للأطفال عند تناول مشروبات الطاقة

txt

التعليم العالي توضح تفاصيل إعلان مؤتمر SICC بجامعة تورفيرجاتا بروما

txt

وزير التعليم العالي: التحالفات بين الجامعات تحدث نهضة شاملة بالأقاليم الجغرافية

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها جامعة جنوب الوادي تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتي تناولت رؤى وأهداف الوزارة والجامعة لتحقيق مباديء الاستراتيجية.

وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا يوضح ملامح التطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في 7 مارس الماضي، مشيرًا إلى وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وكذلك عقد الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

وأكد على أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة والتي تعُد شريكة في الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تقديم الجامعات للبرامج الدراسية البينية التي تجمع بين التخصصات بعضها ببعض.

كما أكد د. أيمن عاشور على أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي.

وأشار إلى أن توقيع بروتوكولات للتعاون، تُساهم في تأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإعداد الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم مهارات تقنية وتكنولوجية بالتعاون مع الجامعات والشركات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى ربط المنتجات البحثية بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وسلط الوزير الضوء على الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في المجالات المختلفة وأبرزها المجالات الصناعية والزراعية والصحية وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، يساهم في تحسين الاقتصاد المصري.

من جانبه، أشار د. يوسف الغرباوي إلى أن جامعة جنوب الوادي ستقود تحالف إقليم جنوب الصعيد، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الجامعة والشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة كنواة لتحالف إقليم حنوب الصعيد، وذلك تماشيًا مع تحقيق التنمية الاقتصادية والأكاديمية بالإقليم تحقيقًا لأهداف ومحاور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن د. الغرباوي حضور الوزير والوفد المُرافق له ليشهدوا توقيع بروتوكولات التعاون لإقليم جنوب الصعيد، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرًا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يعُد بمثابة عهد جديد لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي تميز إقليم جنوب الصعيد بالمشروعات الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية، مشيرًا إلى أهمية توفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة المصرية.

وثمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال ما تقدمه الوزارة من دعم وجهود لتحقيق تنمية شاملة  للأقاليم الجغرافية.

وقع البرتوكولات، عن جامعة سوهاج، الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة ، وعن جامعة أسوان، الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، وعن جامعة الأقصر، الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، وعن جامعة طيبة التكنولوجية، الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، وعن جامعة ميريت، الدكتورة سوسن مرسي رئيس الجامعة، وعن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج، الدكتور السيد عصام عميد المعهد، وعن المعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية بسوهاج الدكتور محي الدين شيخون عميد المعهد، وعن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود بالأقصر، الدكتور جابر السعدي عميد المعهد ، وعن المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)، الدكتور صالح محمد عبدالمعطي عميد المعهد ، وعن شركة مصر للأسمنت بقنا، اللواء السيد عبدالفتاح، وعن شركة السكر والصناعات التكاملية، اللواء عصام الدين البديوي، وعن شركة النهضة للصناعات، المهندس إيهاب دويدار، وعن المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، الدكتور وليد بريقع.

الجدير بالذكر أن توقيع بروتوكولات التعاون يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي والتي شملت على 7 مبادئ رئيسية، هي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار).

شهد الفعاليات، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
 

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي إقليم جنوب الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

بتخفيض 20%.. مركز اللغات بجامعة القاهرة يعلن عن دورات تدريبية للطلاب والخريجين

التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج "امحوتب"

"كريتيفا قنا".. وزير التعليم العالي يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بـ"جنوب الوادي"

عاشور يتفقد جامعة سفنكس ويؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي

التعليم العالي: ترسيخ ثقافة الابتكار بالمجتمع أمر مهم لبناء اقتصاد قائم على المعرفة 

بحضور وزير التعليم العالي|افتتاح المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بـ جامعة أسيوط

آخر موعد للتقديم للحصول على منح الماجستير بالجامعات الأسترالية.. اليوم

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح ما يحدث للأطفال عند تناول مشروبات الطاقة

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المخطوطات

11 ألف شقة.. سكن لكل المصريين مستمر للحجز في المدن الجديدة| تفاصيل

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

دراسة تكشف عن فاكهة غير متوقعة تحمي من السكتة القلبية

عقب استياء المواطنين.. محافظ بورسعيد يتوعد المسئول عن إزالة مشروع عربات الشباب

بالأسماء.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 مواطنا من الضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزي قطة كامل.. فنان أمريكي شهير يثير الجدل من حفل Met Gala..صور

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

فيديو

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ