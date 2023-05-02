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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 أفلام مصرية بمهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ 49

مهرجان جمعية الفيلم
مهرجان جمعية الفيلم

اختار مجموعة كبيرة من النقاد والسينمائيين، 8 أفلام من بين 30 فيلما روائيا طويلا مصريا عرضت خلال عام 2022 في دور العرض المصرية، إضافة إلى الأعمال السينمائية التي عرضت بالمنصات الرقمية،  وهى قائمة الأفلام التى سيتم عرضها فى الدورة الـ 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية، برئاسة مدير التصوير السينمائى محمود عبدالسميع، والذى سيقام فى الفترة من 6 لـ 13 مايو القادم بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بينما سيقام حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم 20 مايو. 

والأفلام التى تم اختيارها يعقبها ندوة مع صناع الأفلام، وهى: "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام. 

وسيتم عرض تلك الأفلام خلال أيام المهرجان ويعقب كل فيلم ندوة مع صناعه، وأشار عبدالسميع " الندوات التي تعقب عرض الأفلام هي جزء من طبيعة عمل "جمعية الفيلم" ودورها التثقيفي، فكل سبت من كل أسبوع لدينا ندوة مرتبطة بعمل سينمائي. كذلك نحرص على انطلاق المهرجان يوم السبت سنوياً في نهاية يناير أو مطلع فبراير، ونعقد الندوات الخاصة بالأفلام حتى لو تغيب الصانعون عن الحضور".

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وأشار إلى "إن المهرجان يختلف عن باقى المهرجانات الأخرى كونه يجرى تقييم السينما المصرية من حيث الأفلام التي سبق عرضها في دور العرض، والأفلام التي يتم اختيارها من خلال استفتاء عبر أعضاء الجمعية والنقاد الذين يتابعون إصدارات السينما المصرية سنوياً، فنختار أفضل الأعمال التي عرضت في دور العرض، إلى أن نستقر على سبعة أفلام بشكل نهائي من خلال ذلك التقييم، ثم يتنافس صناع هذه الأفلام علي جوائز أحسن ممثل دور أول وثانى نساء ورجال وأحسن ديكور وتصوير ومونتاج وميكساج ومكياج وموسيقى تصويرية وأفيش، مؤثرات بصرية". 

وأَضاف "الأفلام التي تشارك في المهرجان تتناول الواقع المصري وتناقش العيوب والمشكلات التي تواجه المجتمع، وليست بعيدة عن قضايا الناس لأن دور السينما أن تغرق في المحلية وتعرض ما يمر بها مجتمعها من أجل التطور، لا سيما أنها مرآته". 
المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.

أحمد نادر جلال 8 افلام السينمائي محمود عبدالسميع جمعية الفيلم مهرجان جمعية الفيلم مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع

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