عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ؟

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن موت الفجأة لا يعنى سوء الخاتمة، بل إنه إذا كان العبد ذاكرًا لله ويتعبد الله كثيرًا مصليًا قانتًا خاشعًا يخاف الله ولكن فاجأه الموت إذا بغتةً فليس هذا من سوء الخاتمة.

وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «هل موت الفجأة علامة سوء خاتمة؟»، أن الله سبحانه وتعالى ينبه الأحياء من خلال موت الفجأة، فموت الفجأة ليس وسيلة للانتقام من الموتى، وليس من علامات سوء الخاتمة وإنما هو مجرد تنبيه لأولئك الذين هم على قيد الحياة ويهربون من ذكر سيرة الموت ويتغافلون عنه فعندما يموت أحدهم فجأة فإنه يضع الحقيقة أمامهم ويذكرهم بأن الموت قد يأتي في أي وقت، وليس له وقت معين.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان خاشعًا ويخاف الله تعالى في جميع أمور حياته ومات فجأةً ولم يستطع أن ينطق الشهادة بلسانه إذا ربما يكون الذكر في قلبه أكثر، فليس هذا من سوء الخاتمة ، فالذكر للقلب أعظم من الذكر للسان .

سر وكنز فى هذه السورة .. مش هتحتاج بعدها لشيخ يرقيك ولا أحد يحصنك

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر.. داوم عليه وسترى الهدوء والسكينة فى منزلك

هل الموت في الحمام دليل على سوء الخاتمة ؟

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه «هل وفاة الإنسان في الحمام دليل على سوء الخاتمة ؟)، وذلك خلال فيديو منشور عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”. 

ورد "العجمي" قائلًا: طبعًا لا، فقد يدخل الإنسان الحمام ليتوضأ فيتزحلق ويقع على رأسه فمات فهل هذا من سوء الخاتمة؟، طبعًا لا، فالموت فى الحمام ليس دليل على سوء الخاتمة.

1500 حسنة في اليوم لمن ردد 3 كلمات بعد كل صلاة

دعاء الستر من الفضيحة وكلام الناس

دعاء موت الفجأة.. ردده يحفظك من ساعة الغفلة

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

حُكم الموت في الحمام أثناء الوضوء


قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الموت في دورة المياه لا يدل على العقوبة أو سوء الخاتمة وما نحوه.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « رجل مات في دورة المياه وهو يتوضأ فهل هذا دليل على سوء الخاتمة ؟»، أن الموت في دورة المياه لا يدل على العقوبة أو سوء خاتمة أو غير ذلك، بل هو قدر قدره الله عز وجل، والواجب أن نحسن الظن بهذا الرجل الذي مات محافظًا على الصلاة.

هل الموت في الحمام دليل على سوء الخاتمة ح كم الموت في الحمام أثناء الوضوء موت الفجأة سوء الخاتمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

لف وارجع تاني.. هل يواجه الأهلي بيراميدز بدلا من الزمالك بالسوبر المصري|القصة الكاملة

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

اعتماد انسحاب الزمالك من السوبر في حالة واحدة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على انسحاب الزمالك من السوبر.. خاص

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

ترشيحاتنا

سقط مغشيا عليه..تفاصيل وفاة عامل أمن بنادي القناة بالتزامن مع دفن زميله

يستعد لـ بروكسي.. خالد الغندور يؤكد اعتذار الزمالك عن السوبر.. شاهد

بابتسامة عريضة | محمود كهربا يمازح جمهوره من المطار

الخميس 33 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

نقابة الصيادلة تعلن زيادة 350 جنيها بمعاش أعضاء المهن الطبية

أول تعليق من روسيا علي خطة البابا فرنسيس لإنهاء حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور منة عرفة به.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

تحاكي لوحات تباع بالملايين.. لن تصدق إبداع أنثي غراب في الرسم

8 علامات تؤكد إصابتك بـ الشخصية الانعزالية

انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

فيديو

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ