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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يبحث
وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع نظيره اليمني

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق الركن محسن محمد حسين الداعرى وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

وتناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وزير الدفاع

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الإعتزاز بالعلاقات الراسخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية اليمن بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

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