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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيونسيه وكيم كارداشيان وجينا أورتيجا.. أغرب إطلالات النجوم في حفل Met Gala

جاريد ليتو
جاريد ليتو

أقيم صباح اليوم، حفل ميت جالا الذي يعد أحد أكبر ليالي الموضة في نيويورك، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على الظهور بإطلالات غريبة على السجادة  البيضاء تكريما لمسيرة رمز الموضة الراحل كارل لاغرفيلد.

 

 

حفل ميت جالا الذي يقام في متحف متروبوليتان، ويحضره قائمة طويلة من النجوم والفنانين تصل إلى 400 شخص، ويرتدون ملابسا مرصعة باللأليء والأزياء الفخمة.

وتنوعت الإلاطلات ما بين تصميما قديمة للراح كارل لاغرفليلد، وأزياء مستوحاة من  شخصيته، وتسابقت دور الأزياء العالمية على المشاركة بتصميماتهم في هذا الحدث. 

وحرص 2 من المشاهير على تكريم قطة كارل لاغرفيلد الشهيرة بارتداء ملابس على هيئة قطة أبرزهم جاريد ليتو ودوجا كات ، وتألقت كيم كارداشيان بفستان من اللؤلؤ، وبيونسيه وحبيبها إيساب روكي بإطلالة لفتت أنظار الجميع. 

 

Met ارك اطلالات إطلالات غريبة الأزياء العالمية

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