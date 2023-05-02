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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

9 سبتمبر.. الهضبة عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا بأبو ظبي

عمرو دياب
عمرو دياب

تعاقد المطرب عمرو دياب على إحياء حفل غنائى ضخم يوم 9 من شهر سبتمبر القادم داخل إمارة أبو ظبي وتحديدا داخل جزيرة ياس.

وبدأ الهضبة عمرو دياب الترويج للحفل من خلال طرح البوستر الدعائى له عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

عمرو دياب يطرح الحفلة

طرح النجم الكبير عمرو دياب، أحدث أغنياته بعنوان "الحفلة" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، الأغنية من كلمات أحمد مرزق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

 

وتقول كلمات الأغنية :"أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي .. ودقة طبلة ولعب الناي .. كله بيرقص وبيغني .. كله قايل للهم باي باي .. شوف السمرا دي عاملة ازاي .. ولا البيضا ان مش فتاي .. احلى بنات في الكون حواليا .. تقولش بقيت سلطان بروناي"

 

أخر حفلات للهضبة 

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا مجموعة من الحفلات الغنائية عقب انتهاء الشهر الكريم وكانت البداية مع حفله الشهير بالغردقة والذي أقيم  يوم 23 من شهر إبريل الماضي ، ثم أحيا  حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم ٢٨ من نفس الشهر.


 

حفل الهضبة فى مايو 

كما يستعد خلال هذه الفترة إلى أحياء حفل غنائى يوم 12 من شهر مايو الحالي داخل الجامعة الامريكية بالقاهرة وذلك بمناسبة مرور 40 عام على أول ألبوم له

عمرو دياب المطرب عمرو دياب أبو ظبي جزيرة ياس شهر سبتمبر

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