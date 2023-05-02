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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوامع وشون الشرقية تستقبل 166 ألف طن قمح

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي  أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٤٨٧٠ طنا و٨٥٨ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ١٦٦٥٧٥ طن و١٨٤ كيلو قمح.

وأضافت وكيلة وزارة التموين أنه تم تشكيل لجان لاستلام القمح والمكونة من عناصر كالآتي(وزارة التموين – وزارة الزراعة -  هيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والواردات بمسئوليات ومهام محددة)  حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد.

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وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلي  أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٦٥٨٥٤ فدان حتي اليوم علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان منها حوالي ٣٧٧١١ فدان مزروعة على مصاطب و ٥٧٦٤٩ فدانا مزروعة بالتسطير.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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