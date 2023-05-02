بـ 5 ملايين جنيه..الداخلية تداهم مخزنا للمخدرات وتضبط 1.5 طن بانجو بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بمخدرى الحشيش والبانجو وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما مُتخذين من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وضبط بحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

كما اعترف أحدهما بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، تمهيداً لتهريبها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس لترويجها على عملائه، وباستهداف المنطقة أمكن ضبط (كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1.5 طن).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,850,000 جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.