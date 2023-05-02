بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

أعلن الاعلامي عمر ربيع ياسين عن اعتذار بيراميدز عن المشاركة في كأس السوبر في حالة انسحاب الزمالك.

وكتب ربيع من خلال حسابه الشخصي تويتر:"" بيراميدز يعتذر عن مباراة السوبر و فيوتشر الاقرب ".



الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبية