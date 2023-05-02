عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روائع الموجي.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب

بوستر حفل روائع الموجي
بوستر حفل روائع الموجي

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع الموجي بالسعودية والمفترض إحيائه يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح أبو بكر سالم.

وطرحت التذاكر بأربع فئات مختلفة الأولى بـ400 ريال سعودي فيما يعادل 3300 جنيه مصري والثانية بـ300 ريال فيما يعادل بالمصري 2472 والثالثة بـ150ريال  والرابعة بـ100 ريال سعودي فيما يعادل 824 جنيه.


الحفل يضم مجموعة كبيرة من المطربين وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب وأنغام ووائل جسار ومي فاروق وصابر الرباعي وماجد المهندس وعبادي الجوهر.

 

سلسلة حفلات للمطربة شيرين عبد الوهاب 

 

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعدما أعلنت الشركة عن التصالح مع شيرين عبد الوهاب، وحل أزمتها التي وصلت إلى ساحات القضاء خلال الفترة الماضية

 

 

 ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا عبر انستجرام صور من اللقاء مع شيرين عبد الوهاب، وعلق عليها قائلا:" شيرين رجعت لبيتها الكبير ، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجده وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان ( صوت أحساس العرب )".

 

حفل شيرين عبد الوهاب فى دبي 

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب قد أحيت حفلا غنائيا خلال الأيام القليلة الماضية على مسرح الأرينا بدبي وسط حضور عدد كبير من جمهورها هناك.

وقدمت شيرين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة القادمة.

شيرين عبد الوهاب أنغام روائع الموجي حفل روائع الموجي السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي والانضمام للزمالك.. تفاصيل

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

موضوعات متعلقة

العرض نهاية مايو.. فريق عمل فيلم رهبة ينتهي من تصوير البوستر الدعائي

ماجد المصري فى ندوة "صدى البلد": ياسمين عبدالعزيز "بتقلب" التصوير ضحك.. ومحمد سامي "رقصني" في جعفر العمدة

ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

هل تغيرت النهاية؟.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب تتعافى نفسيا والموسيقيين تدعم هاني شاكر بعد أزمته في البحرين

تامر حسني وعمرو دياب ومحمد رمضان الأبرز.. قائمة حفلات شهر مايو

أغنيتان جديدتان وصعود بناتها.. مفاجآت شيرين في حفل دبي

ترشيحاتنا

بعد إنهاء موسمه مع ميتلاند.. لماذا رفض الزمالك عودة إمام عاشور؟

جمعيات تقاضي وكالة الطيران الأمريكية بسبب انفجار صاروخ.. ما القصة؟

ضربة مدوية لـ الدولار.. أحمد موسى: خطة لتخفيف الاعتماد على الورقة الخضراء

الفرص متاحة.. تفاصيل دعوة الرئيس السيسي اليابان والصين للاستثمار في مصر

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

الحق بسرعة.. خصم 70% على أسعار إم جي HS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أنظمة غذائية لعلاج مرضى الصرع

ملكة جمال السعودية تتصدر التريند.. 10 صور تبرز أناقة رومي القحطاني

أحمد السقا وكريم فهمي وأشرف زكي في عزاء مصطفى درويش

إدوارد وجمال ومدحت العدل ولقاء الخميسي.. أبرز الحضور في عزاء مصطفى درويش

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ