روائع الموجي.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع الموجي بالسعودية والمفترض إحيائه يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح أبو بكر سالم.



وطرحت التذاكر بأربع فئات مختلفة الأولى بـ400 ريال سعودي فيما يعادل 3300 جنيه مصري والثانية بـ300 ريال فيما يعادل بالمصري 2472 والثالثة بـ150ريال والرابعة بـ100 ريال سعودي فيما يعادل 824 جنيه.





الحفل يضم مجموعة كبيرة من المطربين وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب وأنغام ووائل جسار ومي فاروق وصابر الرباعي وماجد المهندس وعبادي الجوهر.





سلسلة حفلات للمطربة شيرين عبد الوهاب

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعدما أعلنت الشركة عن التصالح مع شيرين عبد الوهاب، وحل أزمتها التي وصلت إلى ساحات القضاء خلال الفترة الماضية

ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا عبر انستجرام صور من اللقاء مع شيرين عبد الوهاب، وعلق عليها قائلا:" شيرين رجعت لبيتها الكبير ، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجده وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان ( صوت أحساس العرب )".

حفل شيرين عبد الوهاب فى دبي

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب قد أحيت حفلا غنائيا خلال الأيام القليلة الماضية على مسرح الأرينا بدبي وسط حضور عدد كبير من جمهورها هناك.



وقدمت شيرين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة القادمة.