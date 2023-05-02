البنتاجون: شركة أمريكية تزود تايوان بـ 4 طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، أن شركة في البلاد فازت بعقد من البنتاجون لتزويد تايوان بأربع طائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران في كاليفورنيا حصلت على عقد بقيمة 217.6 مليون دولار لتزويد تايوان بطائرات بدون طيار من طراز MQ-9B". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبحسب المصادر، ينص العقد على توريد أربع طائرات مسيرة ومحطتي تحكم أرضيتين وقطع غيار ومعدات إضافية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بحلول مايو 2025.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق خلال لقائه مع رئيسة تايوان أمس الإثنين، إن نشر القوات الأمريكية وتزويد تايوان بمزيد من أنظمة الأسلحة يمكن أن يساعد تايوان في بناء قدراتها الرادعة.

ومن جانبها قالت رئيسة تايوان، إنها تتوقع أن تواصل تايبيه وواشنطن تعزيز التبادلات العسكرية والأمنية في المستقبل.