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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

إصابة الممثل اللبناني
إصابة الممثل اللبناني ألان سعادة بإرتجاج فى المخ

تعرض الفنان اللبناني ألان سعادة  إلى اعتداء من قبل مجموعة من الشباب داخل أحد المطاعم الشهيرة بلبنان، وذلك على خلفية اصطدام سيارته بسيارتهم وإحداث بعض التلفيات بها.

ونشر عدد من الصحف والمواقع اللبنانية تقارير حول الأزمة، مؤكدة على إصابة الفنان والسيناريست ألان سعادة بارتجاج فى المخ ودخوله المستشفى بعد تلك المشاجرة.

 

شاهد الفيديو

وأكدت التقارير نقلا عن زوجته ميا العلاوي والتى كتبت على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام،  أن واقعة الاعتداء كانت في قرية البترون، بمحافظة الشمال، وقالت: “هيك انتهى امبارح.. عملنا حادثة سوق البترون والحق معنا وطريقنا قانوني 100%”. 

وأضافت: “فجأة 8 شباب بيحاوطونا وبالغدر بيتعدوا على ألان، بـ4 قطب بالرأس وارتجاج”.

 

معلومات عن الفنان ألان سعادة

يذكر أن ألان سعادة، ممثل وسيناريست لبناني، كتب سيناريو فيلم كتير كتير عام 2015، وشارك بالتمثيل في نفس العمل، كما شارك بالتمثيل في مسلسل عهد الدم 2020 مع باسل خياط وأيضا شارك فى مسلسل 8 أيام ومسلسل في الحب والأيام.

الفنان اللبناني ألان سعادة ألان سعادة لبنان ميا العلاوي

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