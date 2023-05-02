نقيب الصحفيين: وضع ضوابط لتغطية الجنازات

صرح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه سيدعو الصحف المختلفة وشعبة المصورين الصحفيين بالنقابة لوقف تغطية الجنازات وقصرها على حدود ضيقة جدًا، وسيتم وضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن.



وقال في تصريحات اليوم، إنه سيتم المحاسبة في حالة اختراق هذه الضوابط، حين وضعها مضيفا أن ذلك ضمانة لمنع انتهاك حالة العزاء وخصوصيات أهل المتوفي والمعزين.

وكانت قد حدثت أزمة أمس الاثنين، إثر انتشار صورة لمواطنتين وهما يبتسمتان أثناء تصوير جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش.

وكانت قد تسببت ابتسامة بريئة بدون قصد لفتاتين "صحفيتين" خلال تصويرهما جنازة الفنان مصطفى درويش تسببت في أزمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الموت له حرمة وهيبة، ويرى البعض أن صورة الفتاتين تتنافى مع أخلاقيات المهنة، وبعيدة عن الإنسانية، الأمر الذي استدعى مجلس نقابة الصحفيين فتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازم.

من جهته أعلن الكاتب الصحفى محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين عن فتح نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي تحقيقا في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال جنازة الفنان مصطفى درويش وتسببت فى استياء الكثير .

ونشر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنه بخصوص الصورة المتداولة من جنازة الفنان مصطفى درويش، تم التواصل مع الزميل مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين؛ لإجراء تحقيق عاجل في الواقعة وإخطار مجلس النقابة بنتائج التحقيق.

وتسببت الصورة المتداولة التى ظهر فيها مصورون بطريقة غير لائقة أثناء تغطية جنازة مصطفى درويش استياء عدد كثير.

كما أوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين من خلال منشور جديد له، مساء أمس قال فيه " إلى أصدقائي الفنانين، الذين هاجوا وماجوا وتجاوز بعضهم في حق مهنة الصحافة بسبب صورة لفتاتين سواء كانتا صحفيتين متدربتين أو حتى مواطنتين تبتسمان خلال جنازة.

وتابع كامل: "أهديكم بعض الصور من عزاء والدة الفنان هشام عباس وعزاء والد الفنانة دينا الشربيني، لا لشيء سوى التأكيد على أن الابتسامة العارضة لموقف عارض في الجنازة أو العزاء هو أمر وارد الحدوث في لحظة التقاط الكاميرا للحظة الابتسامة، كما أن التجاوز أيضا هو أمر وارد نتيجة عدم تلقي التدريب الكافي أو نتيجة أن مَن مارس هذا التجاوز لا ينتمي لمهنة الصحافة من الأساس.

وأكد كامل: لذلك طلبنا التحقيق في الواقعة حتى نقف على الحقيقة وحتى ننكأ جراح الزملاء المصورين المجبرين على تغطيات صحفية بعينها علها تكون بداية لوضع ضوابط لها تحميهم من سطوة رؤسائهم في العمل وتحميهم من منتحلي صفة الصحفي، وتحميهم من تجاوزات بعض المواطنين والمشاهير، وعلها تكون فرصة لإنقاذهم من معاناة يبحثون عن حل لها منذ سنوات.

من جانبها قالت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين انتشرت اليوم على مواقع السوشيال ميديا صورة من جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش خارج مسجد الحصرى بأكتوبر.

وأضافت الشعبة: وإذ تنعى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وفاة الفنان مصطفى درويش تود الشعبة أن تؤكد على احترامها لأداب وأخلاقيات المهنة، مشيرة: بعد التحري وجدنا أن هاتين الفتاتين ليسوا منضمين إلى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وأن المصورين الصحفيين لديهم من الأخلاقيات وآداب المهنة التي تحثهم فى هذه المواقف على احترام مشاعر الناس وخصوصيتهم واحترامهم لحرمة الميت.

وتابعت: ينعقد مكتب الشعبة لمعرفعة ملابسات الموقف والتحقيق فى هذه الواقعة للوقوف على حقيقة الصورة والوصول لأصحابها ومعرفة إذا كانوا يعملوا بالمجال الصحفى من عدمة وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة.

وأردفت الشعبة: وبعد التواصل مع محمود كامل المسئول عن الشعب والروابط بمجلس النقابة تم الاتفاق على استكمال ما بدأناه مع المجلس السابق من وضع آلية منظمة لعمل الصحفيين والمصورين اثناء تصوير الجنازات والعزاءات ومن يخالفها يتعرض للمساءلة لعرضها في اجتماع المجلس القادم واعتمادها.

وكانت أبرز صورة تصدرت التربند من جنازة الفنان مصطفي درويش وأثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا هي صورة للحظة بكاء شقيق الفنان الراحل مع خلفية لفتاة وصديقتها تضحك أمام الكاميرات أثناء تصويرهم مشهد محزن للشقيق الفنان