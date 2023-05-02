ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
تشكيل برشلونة
وضم تشكيل برشلونة كلا من:
في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس
خط الهجوم: رافينيا - بابلو جافي - روبرت ليفاندوفسكي
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.