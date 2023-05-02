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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

25 مايو.. محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في الكويت والتذاكر تطرح الخميس

محمد عبده
محمد عبده

يستعد الفنان محمد عبده فنان العرب، لإحياء حفل غنائى يوم 25 من شهر مايو الحالي على مسرح الأرينا كويت، ضمن حفلات الصيف هناك.
والحفل يبدأ فى تمام الساعة السادسة مساء وتقوم بالإشراف عليه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
ومن المفترض أن يصل فنان العرب إلى الكويت قبل الحفل بـ48 ساعة؛ وذلك من أجل عمل بروفة جينرال مع فرقته الموسيقية على مسرح الأرينا ووضع قائمة الأغاني التى يغنيها على المسرح.
ويقدم محمد عبده فى هذا الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية مذهلة وتنشد عن الحال ويامستجيب للداعي وسريت ليل الهوى وأشوفك كل يوم ولنا الله وجاني كلام.
وتطرح الشركة المنظمة للحفل التذاكر بأكثر من فئة يوم الخميس القادم فى تمام الساعة الثامنة مساء على موقعها الرسمي. 

 

محمد عبده وأغنية الملامح:

حقق الفنان محمد عبده نصف مليون مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة الأربعاء 19 أكتوبر الماضي عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية الملامح للفنان محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.  

أحدث أعمال محمد عبده 

حقق فنان العرب محمد عبده 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “كثير اشتقت”، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

أغنية “كثير اشتقت” لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز. 

محمد عبده مسرح الارينا الأرينا كويت فنان العرب

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