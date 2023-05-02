اتحاد الكرة يكشف عن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك اعتذاره عن المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري "سنطبق اللائحة على الزمالك.. بالطبع سيكون هناك عقوبات، من ضمنها حرمان النادي من خوض كأس السوبر لعام أو عامين، إضافة إلى غرامة مالية"

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.