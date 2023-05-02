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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

22 قاعدة من مديرية التربية والتعليم لامتحانات النقل.. هام لطلاب القاهرة

الامتحانات
الامتحانات

اجتمع أيمن موسى مدير مديرية التربية التعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، فيما أكد أيمن موسى، مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية وهى كالآتى:

  • إعلان جداول الامتحانات في مكان ظاهر لجميع الطلاب بالمدرسة.
  • التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية لتوفير الجو الآمن  لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.
  • الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير درجات ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي .
  • ممنوع منعا باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب  حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية وتطبيق قانون مكافحة الغش.
  • الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الإدارة التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان.
  • التنسيق مع رؤساء الأحياء والعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي .
  • سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل .
  • عقد اجتماع يضم رؤساء اللجان و المراقبة بالإدارات التعليمية والسادة رؤساء اللجان وموجهي المواد وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التى تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف للقاهرة .
  • التعاون مع الموجهين لمواجهة اية مشكلات قد تحدث وإعداد إحصائيات أعداد الطلاب والغياب وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بشكل فورى.
  • التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام و المراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.
  • متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها ومتابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أول بأول والانتهاء من أعمال التقدير في الموعد المتفق عليه.
  • موافاة غرفة العمليات بالمديرية بالغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة.
  • مراعاة انتقاء رؤساء لجان سير إمتحانات الإعدادية.
  • الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو أى وسيلة آخرى لغرفة عمليات المديرية.
  • التنبيه المشدد بالالتزام بمواعيد عقد الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي والتي تنطلق يوم السبت الموافق 6/5/2023 وعدم عقد اية امتحانات خارج المواعيد المحددة.
  • يعد الامتحان الإلكتروني للصف الأول و الثاني الثانوي هو الامتحان الأصلي إذ يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
  • التأكيد على مديري المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطور التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضماناً لحق الطالب.
  • بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.
  • مراعاة التصحيح بدقة بالنسبة لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.
  • تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023 والتجمع في المطبعة السرية فجر اليوم نفسه.
  • التنبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها.
  • يتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة المنعقدة بالمستشفيات الخاصة بالشهادة  الإعدادية.

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اجتماع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
اجتماع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
اجتماع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
اجتماع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
اجتماع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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