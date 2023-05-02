رئيس نادي المقاولون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة الكابتن شوقي غريب وذلك قبل مواجهة البنك الأهلي الخميس المقبل ببطولة الدوري الممتاز.

وأثنى المهندس محسن صلاح، علي أداء المقاولون والروح التي ظهر عليها الفريق في آخر مباراتين ببطولة الدوري الممتاز مطالبا اللاعبين باستمرار تلك الروح وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة بالمسابقة لضمان التواجد في مركز متقدم يليق باسم وبطولات نادي المقاولون العرب.

وأشاد رئيس نادي المقاولون العرب، بالمجهود المبذول من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب واللاعبين، وتركيزهم خلال مشوارهم ببطولة الدوري الممتاز، مشددا على أهمية الفوز في المباريات المقبلة بداية من مباراة البنك الأهلي ومواجهة الحمام المطروحي في بطولة كأس مصر النسخة الجديدة .

ويستعد المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب لمواجهة نظيره البنك الأهلي ضمن الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

