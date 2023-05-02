غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة يومي الخميس والجمعة القادمين، وسبب هذا الإغلاق.

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وأعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق في بيان رسمي، إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة، بسبب استكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو:

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.

يتم ذلك يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة).

إعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالي.