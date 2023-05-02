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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة طبيب أسنان شاب داخل عيادة إثر أزمة قلبية وصحة الشرقية تنعاه

الطبيب الفقيد
الطبيب الفقيد

لقي الدكتور محمد سعيد 33 سنة طبيب الأسنان بإدارة ههيا الصحية التابعة لمحافظة الشرقية مصرعه اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تواجده بعيادته الخاصة وبتوقيع الكشف الطبي عليه عند وصوله إلى مستشفي ههيا تبين مفارقته الحياة.

 

فيما سادت حالة من الحزن الشديد علي أقارب وأصدقاء الفقيد وخاصة لما عرف عنه من بشاشة الوجه وحسن الخلق والسيرة الطيبة والاجتهاد في عمله مطالبين بالدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

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ومن جانبه فقد تقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ببيان نعي فيه الفقيد جاء فيه..

 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بههيا، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور محمد سعيد حسين، طبيب الأسنان بالإدارة الصحية بههيا، والذي وافته المنية منذ قليل، عن عمر يناهز ٣٣ عاما، إثر سكتة قلبية، سآلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

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