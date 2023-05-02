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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسلحة البيضاء والعصي.. القبض على طرفي مشاجرة بدمنهور

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره من تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بقيام بعض المواطنين بالإعتداء بالضرب على أحد الأشخاص وإحداثهم إصابة به بإستخدام سلاح أبيض بشارع مسجد السد العالى بدمنهور البحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/4/2023 تبلغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة بحدوث مشاجرة بشارع السد العالى بدائرة قسم شرطة دمنهور ، بين كل من  طرف أول (أحد الأشخاص وشقيقه "بائعان متجولان" مصابان بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم - طرف ثان (أحد الأشخاص وآخرين .. جميعهم مقيمين بدائرة القسم) تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى لخلافات مالية بينهم ، وتم ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى المشاجرة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الطرف الثانى إحتياطياً .

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