الإفراط في تناول الشاي يصيبك بأمراض خطيرة

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، فى تصريح خاص لصدى البلد ، أضرار الافراط من تناول الشاي.

أضرار الإفراط فى تناول الشاى..

يعتاد الأفراد على تناول الشاى سواء فور الاستيقاظ من النوم أو بعد الوجبات لأجل مذاقه الشهي وزيادة تركيزهم على مدار اليوم.

ولكن يتناول الكثير الشاى بشكل مفرط دون التفكير فى أضرار ذلك على صحة هؤلاء.

وأشار الأطباء إلى أن الإفراط فى تناول الشاى يتسبب فى بعض المشكلات الصحية التي منها زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والقلق واضطرابات النوم.

وأضافوا أن تناول جرعة زائدة تسبب فى تلف الكبد، كما أنه يقلل من امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

ويتسبب الشاى أيضا فى امتصاص الكالسيوم الموجود بالجسم والذى يعد من العناصر المهمة للحفاظ على صحة العظام.

كما يؤدي الاستهلاك المفرط للشاى إلى كثرة التبول وتعطيل أنماط النوم أى التعرض للأرق والقلق.

وقال الأطباء إن الإفراط فى تناول الشاى يؤدى إلى تلطيخ الأسنان بسبب احتوائه على أصباغ طبيعية يمكن أن تلتصق بـ مينا الأسنان مما تغير لون.