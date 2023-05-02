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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 21.. محلي نجع حمادي ينفذ 19 حالة إزالة دون ترخيص

حملة إزالة بنجع حمادى
حملة إزالة بنجع حمادى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا ، شن حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ضمن فعاليات الموجة ٢١ ، حيث تم تنفيذ ١٩ حالة  إزالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون أراضى أملاك الدولة على مساحة ٣٦٧٥ متر مربع بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.

 

كما تمكنت حملات الوحدة المحلية، من إزالة ٧ حالات تعد على ارض زراعية على مساحة ٨ قراريط و ١٢ سهم بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية والوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية.

 

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قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الإزالات التى تمت، كانت عبارة عن أسوار و غرف بالطوب الأبيض والأسمنت وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

 

و شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.


وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور طلعت على عبد الشافى، و عماد الدين محمود ،نائبا رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية" الغربى بهجورة ، الشعانية، السلامية، الحلفاية، هو، الرحمانية، اولاد نجم بهجورة"، وقوة أمنية بقيادة اللواء ضياء رفعت، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال وقوة من مركز شرطة نجع حمادى، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

نجع حمادى الغربي بهجورة الأراضى الزراعية املاك الدولة البناء بدون ترخيص قرية الحلفاية هيبة الدولة الموجة ٢١ قنا

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