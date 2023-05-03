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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون إصابات| تحريات أمن الجيزة تكشف أسباب حريق شقة سكنية بـ 6 أكتوبر

حريق شقة
حريق شقة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والمعاينة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أسباب اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر في الجيزة.

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تفاصيل حريق شقة ٦ أكتوبر في الجيزة

حيث تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سبب اشتعال النيران في الشقة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

وكان حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر، نتج عنه تفحم محتوياتها بالكامل، حيث تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، اخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود بلاغ باشتعال النيران في شقة سكنية في أكتوبر.

وانتقلت الى موقع البلاغ سيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ونتج عن الحريق تفحم محتويات الشقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن سبب اشتعال النيران في الشقة ماس كهربائي وتم السيطرة عليه بدون خسائر بشرية.

الجيزة أخبار الحوادث حريق حريق شقة شقة سكنية

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