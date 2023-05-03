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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل المران الأول للأهلي استعدادا للسوبر المصري

صدى البلد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب الكريكت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من المغرب.

 

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح الفريق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.


وأستهل مارسيل كولر،  المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم بعقد محاضرة نظرية مع اللاعبين استغرقت ١٥ دقيقة، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل.

وحرص كولر على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون عن مباراة السوبر، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية المهمة الخاصة بالمباراة، والبرنامج التدريبي للفريق خلال الأيام القادمة.

 

وخصص كولر بعض التدريبات استشفائية والبدنية للاعبين، للتخلص من حالة  الإجهاد بعد رحلة السفر اليوم من القاهرة إلى الإمارات والتي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة.

 

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة استغرقت قرابة ٣٠ دقيقة، بدأت بالجري الخفيف مع استخدام العديد من الأدوات التدريبية، ثم أعقبها بتمرير الكرة من لمسة واحدة.

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق  ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران قوي، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل.

 

وخاض ثلاثي حراس المرمى تدريبات استشفائية وبدنية قبل المران الفني، الذي اشتمل على العديد من الفقرات التدريبية المكثفة لتجهيز الجميع قبل خوض لقاء السوبر.

 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات عصر اليوم في رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي.

 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المغرب العاصمة الإماراتية أبو ظبي ملعب الكريكت في مارسيل كولر

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