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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كمال أبو رية: دور"حسن أبو عصاية" محبب لقلبي..وبحب العمل مع جمال سليمان

الفنان كمال أبو رية
الفنان كمال أبو رية مع لميس الحديدي

كشف الفنان كمال ابو رية انه أن دور  " حسن ابو عصاية " في مسلسل عملة نادرة محبب له وأن هذه النوعية من الاعمال تروق له قائلاً : " اعجبني  انه شخصية متناقضة  يصلي ويبدوا رجل جيد لكنه في ذات الوقت يتاجر في السلاح والاثار وبنقابل ناس من النوعية دي ومقتنعه أنها جيدة ..صحيح  أنه شخصية طيبة لكنه ليس سهلا وصعب المراس.


وعن مشهد المبارزة مع جمال سليمان أوضح خلال لقاء  له " ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   :" أعرب عن حبه الشديد للتمثيل مع الفنان جمال سليمان قائلاً : " مشهد المبارزة مع جمال سليمان بحبه لانه على المستوى الانساني محترم  وذوق وفي حاله وعلى المستوى الثقافي هو شخص مثقف ومحتهد وجمعني عمل به في افراح إبليس وكنا وإحنا بنذاكر كنت بسمعه لانه لديه وجهة نظر في الكتابة".


مواصلاً : " كنت مبسوط معاه رغم صعوبة المشوار وكان مرهقاً رغم توفير كافة الامكانيات الانتاجية لكن كنت ببقى مبسوط وأنا معاه وبنسى الارهاق ".


وعن رايه في نيلي كريم  قال : " أول مرة اشوف  نيلي كيم هي ست بمية راجل وشخصية" قمر" وتقدر الناس وتفهم وشديدة الذكاء وقوية الملاحظة   وتستطيع تقييم أين هي ومع من ؟ وبقينا اصحاب وكفنانة لديها إحساس عالي وتستخدم ذكائها في الاداء أدائها ذكي  بتشغل عقلها وشايفة نفسها وهي تبؤدي  وعارفة بتعمل إيه  حيث تعمل بوعي عبر إعمال العقل ".

 

يملك وجهة نظر


وعن عمله مع ماندو العدل قال :" ماعنديش مشكلة اشتغل مع مخرجين شباب  وماندو   بالنسبة لي حاجة وانا بحبه وماخذلنيش ولم يخذل ثقتي فيه ومن أول مشهد ادركت انه يملك وجهة نظر  فهو شخص بيفكر "

الفنان كمال أبو رية حسن ابو عصاية مسلسل عملة نادرة نيلى كريم الفنان جمال سليمان

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